كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ انطلق حوالي الساعة 10:17 صباحا بالتوقيت المحلي من حول مدينة سينبو، حيث تُبقي كوريا الشمالية على غواصات ومعدات لاختبار إطلاق صواريخ باليستية من غواصات، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ أطلقت أيضا أنواعا أخرى من الصواريخ من تلك المنطقة في وقت سابق.

وأضافت أن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ بالقرب من منطقة "سينبو" بإقليم "هام غيونغ" الجنوبي باتجاه البحر الشرقي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت الهيئة أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري حاليا تحليلا شاملا بشأن المعلومات الإضافية لهذا الإطلاق الجديد.

وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين، اليوم الثلاثاء، ووصف استمرار بيونغ يانغ في إطلاق الصواريخ بأنه أمر "مؤسف للغاية".

وأصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا للسفن في وقت سابق بشأن احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

المصدر: رويترز + يونهاب

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