باقري یصل إلى فيينا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الايرانيين علي باقري إلى فيينا اليوم السبت لإجراء محادثات يوم الاثنين 29 نوفمبربين إيران ومجموعة 4 + 1 على رأس وفد دبلوماسي .

جدير بالذكر أن التركيز الأساسي للمفاوضات هو رفع العقوبات الجائرة عن بلادنا.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني ان تركيزنا كله هو الدخول في المحادثات بجدية وبإرادة كاملة لرفع العقوبات القمعية عن الشعب الإيراني". إن موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية حاسم وواضح ومنطقي.

وقال ايضا انه ليس لدينا طرف آخر نحن ومجموعة 4+1 ينصب تركيزنا على كيفية رفع العقوبات الأمريكية التي فُرضت بشكل غير قانوني ضد الشعب الإيراني.

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