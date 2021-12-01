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٠١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٤٢ م

الصين ترفض أي تدخل خارجي في إثيوبيا وتدعم أبي أحمد

الصين ترفض أي تدخل خارجي في إثيوبيا وتدعم أبي أحمد

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن زيارته إلى أديس أبابا تظهر ثقة الصين في إثيوبيا ودعمها لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف وانغ يي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن "الصين تقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، لأن الإثيوبيين لديهم الحكمة في حل مشاكلهم وتحقيق الاستقرار في الأوضاع بأنفسهم".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي تقدير بلاده للصداقة المبدئية والثابتة مع الصين.

وأعرب عن سعادته بالترحيب بوانغ يي في أديس أبابا، "حيث كل شيء آمن والوضع في البلاد لا يزال هادئا وتحت السيطرة"، وتقديره لالتزام الصين بسيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

/انتهى/

رمز الخبر 1920111
https://ar.mehrnews.com/news/1920111/

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