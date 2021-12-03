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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ١١:٣٧ ص

بعد نهاية الشهر الجاري؛

العراق ... الأطراف السياسية ترفض استمرار أي تواجد للقوات الأميركية

العراق ... الأطراف السياسية ترفض استمرار أي تواجد للقوات الأميركية

رفضت اطراف سياسية من مختلف الكتل استمرار التواجد الأميركي على ارض العراق بعد انتهاء الشهر الجاري، مؤكدة ان المقاومة ستكون حاضرة لطرد الاحتلال من البلد في حال عدم تنفيذ واشنطن لاتفاقية الانسحاب مع بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو تحالف الفتح حامد عباس ان “هناك ضرورة لتكوين تحالف شيعي كبير بين القوتين الأكبر الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية من اجل الدفع بالحكومة المقبلة لإخراج القوات المحتلة وإنهاء مبررات تواجدها”.

من جهة أخرى، اكد عضو تيار الحكمة محمد اللكاش، ان “هناك اتفاق بين الأطراف السياسية على خروج القوات الأميركية من العراق، حيث ستتحمل تلك القوات مسؤولية ماسيحصل لها في حال استمرارها بالتواجد في العراق بعد انقضاء المدة المحددة للانسحاب”.

من جانب اخر، بين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، ان “التواجد الأميركي داخل العراق سيعتبر احتلالا في حال، عدم تنفيذ واشنطن لاتفاقيتها مع بغداد وفق المدة المحددة، حيث سيكون للمقاومة كلمتها إزاء هذا التواجد”.

/انتهى/

رمز الخبر 1920141
https://ar.mehrnews.com/news/1920141/

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