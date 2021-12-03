العراق ... الأطراف السياسية ترفض استمرار أي تواجد للقوات الأميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو تحالف الفتح حامد عباس ان “هناك ضرورة لتكوين تحالف شيعي كبير بين القوتين الأكبر الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية من اجل الدفع بالحكومة المقبلة لإخراج القوات المحتلة وإنهاء مبررات تواجدها”.

من جهة أخرى، اكد عضو تيار الحكمة محمد اللكاش، ان “هناك اتفاق بين الأطراف السياسية على خروج القوات الأميركية من العراق، حيث ستتحمل تلك القوات مسؤولية ماسيحصل لها في حال استمرارها بالتواجد في العراق بعد انقضاء المدة المحددة للانسحاب”.

من جانب اخر، بين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، ان “التواجد الأميركي داخل العراق سيعتبر احتلالا في حال، عدم تنفيذ واشنطن لاتفاقيتها مع بغداد وفق المدة المحددة، حيث سيكون للمقاومة كلمتها إزاء هذا التواجد”.

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