العراق... انفجار يستهدف شركة انترنت وسط بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة قرب حائط عمارة قيد الإنشاء مجاورة لمبنى شركة ايرثلنك للانترنت ضمن منطقة العرصات، في الكرادة وسط بغداد، انفجرت صباح اليوم، ما أدى إلى أضرار بحائط الشركة".

وبين المصدر، أن "الانفجار لم يسفر عن أي إصابات"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا بالحادث".

وأمس الأحد، أعلن للمشروع الوطني للإنترنت، عن تعرض البنية التحتية لخدمة الكابل الضوئي في محافظة صلاح الدين إلى استهداف "إرهابي" يهدف إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الإنترنت في العراق.

وطالبت شركة (إيرثلنك)، الأجهزة الأمنية بـ"ضرورة التحقيق وملاحقة مستهدفي البنية التحتية للإنترنت، خاصة شبكة الكابل الضوئي التي تعد أحدث تقنيات تمرير سعات الإنترنت، لأن الإضرار بهذا القطاع يعني إضراراً بالاقتصاد العراقي وبالخدمة المقدمة إلى المواطنين".

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