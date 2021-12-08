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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:١٢ ص

عقب إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة؛

 خطيب زادة: تصعيد الولايات المتحدة للعقوبات يتعارض مع جدية المدعي وحسن نيته

 خطيب زادة: تصعيد الولايات المتحدة للعقوبات يتعارض مع جدية المدعي وحسن نيته

علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية فى إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة: "إن تصعيد العقوبات لا يوفر اداة ضغط فحسب بل يتعارض أيضًا مع جدية المدعي وحسن نيته".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة على موقع تويتر بخصوص إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة: "حتى في وسط محادثات فيينا، لن تتوقف الولايات المتحدة عن فرض العقوبات على إيران".

وتابع خطيب زادة: "واشنطن غير قادرة على فهم أن حملة" الفشل الأقصى "و" الانفتاح الدبلوماسي "متناقضتان أيضًا. إن تشديد العقوبات اداة ضغط فحسب بل يتعارض مع جدية المدعي وحسن نيته.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على 12 اشخاص ومؤسسات ايرانية، على اعتاب المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" .

/انتهى/

رمز الخبر 1920257
https://ar.mehrnews.com/news/1920257/

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