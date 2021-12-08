 خطيب زادة: تصعيد الولايات المتحدة للعقوبات يتعارض مع جدية المدعي وحسن نيته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة على موقع تويتر بخصوص إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة: "حتى في وسط محادثات فيينا، لن تتوقف الولايات المتحدة عن فرض العقوبات على إيران".

وتابع خطيب زادة: "واشنطن غير قادرة على فهم أن حملة" الفشل الأقصى "و" الانفتاح الدبلوماسي "متناقضتان أيضًا. إن تشديد العقوبات اداة ضغط فحسب بل يتعارض مع جدية المدعي وحسن نيته.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على 12 اشخاص ومؤسسات ايرانية، على اعتاب المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" .

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