 خطيب زادة: العمل غير البناء من قبل البريطانيين يعقد الأمور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، ردا على أسئلة الصحفيين حول اقتراح قدمه أحد أعضاء البرلمان البريطاني بإضافة ثلاثة مواطنين ايرانيين إلى قائمة العقوبات: نحن على علم بان يكون نقاش داخلي بين أعضاء البرلمان البريطاني حول اقتراح احد اعضا البرلمان بإضافة أسماء 3 مواطنين ايرانيين إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان في هذا البلد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إننا نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد مواطنيننا.

وأضاف خطيب زادة نحن نراقب الموضوع وستدرك الحكومة البريطانية بالتأكيد أن أي إجراء غير بناء لن يكون بناء فحسب، ولكنه أيضًا يعقد المواقف والقضايا بشكل مباشر.

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