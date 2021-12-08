اليمن ... مأرب محررة بالكامل خلال أيام قليلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفتت المصادر إلى "انهيارات كبيرة في صفوف عناصر قوات هادي وتحالف العدوان"، مشيرةً إلى "هروب واسع لعناصر هادي وتحالف العدوان من جبهات القتال وأنّ بعض قياداتهم غاب عن السمع".

وأكدت المصادر للميادين، أنّ "أياماً قليلة تفصل الجيش اليمني واللجان الشعبية عن تحرير مدينة مأرب بالكامل"، لافتاً إلى أنّ "القيادة العسكرية اليمنية تمنح الفرصة الأخيرة للذين لم يستسلموا لترتيب أوضاعهم".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم أمس الثلاثاء، عن إسقاط طائرة تجسسية للتحالف السعودي نوع "سكان إيغل" (Scan Eagle) أميركية الصنع في أجواء منطقة الجوبة في محافظة مأرب.

يذكر أنّ هذه الطائرة هي الثانية التي أسقطتها الدفاعات الجوية في مديرية الجوبة، خلال أقل من أسبوع، وتعد الثامنة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية منذ بداية العام الحالي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تعارض بشدة مشروع القرار المشترك الذي يحظر بيع المعدات العسكرية إلى السعودية.

وجاء بيان البيت الأبيض تعليقاً على اعتراض مجموعة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، على عقد أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن.

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