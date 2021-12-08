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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٥:٢٣ م

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية:

إجهاض الحظر يزيد قدرة الفريق الإيراني خلف طاولة المفاوضات

إجهاض الحظر يزيد قدرة الفريق الإيراني خلف طاولة المفاوضات

أشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي" إلى أهمية تجاوز الحظر المفروض على البلاد، قائلاً: " حل مشاكل البلاد الاقتصادية و الالتفاف على الحظر سيزيد القدرة التفاوضية لدى الوفد الايراني خلف طاولة المفاوضات".

وأفادت وكالة مهر للانباء ان هذه التصريحات جاءت خلال تصريح للمتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي"، أدلى به للقناة السادسة "قناة خبر" في التلفزيون الايراني، مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة خلال التصريح: الحكومة الإيرانية تبذل جهدها عبر مُختلف الطُرق للالتفاف على الحظر، مشيراً إلى أن تجاوز الحظر له أهميتان أساسيتان أوّلهما، توفير موارد العملة الصعبة.

والثانية، هي أنه وعندما تُحلّ المشكلات الاقتصادية في البلاد وعندما يتم الالتفاف على الحظر، فهذا من شأنه أن يزيد القدرة التفاوضية لدى الفريق الايراني الذي سيحضر خلف طاولة المفاوضات بقوة.

وأكد "جهرمي" أن الحكومة الإيرانية تُتابِع مسألة توفير العملة الصعبة لشراء السلع الأساسية، كما فعلت في توفيرها لشراء لقاح كورونا.

/انتهى/

رمز الخبر 1920272
https://ar.mehrnews.com/news/1920272/

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