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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٩:٥٤ ص

المتحدث باسم الحكومة الايرانية:

حجب # Hero امتداداً لجريمة اغتيال الفريق سليماني فی مطار بغداد

حجب # Hero امتداداً لجريمة اغتيال الفريق سليماني فی مطار بغداد

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، حجب هاشتاغ ‎Hero# البطل "سليماني" من الاجواء الافتراضية امتدادا لتلك الروح الاميركية الخشنة والجريمة الارهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف بهادري هذا العمل الجبان الذي اقدمت عليه الولايات المتحدة انتهاك صارخ لحرية التعبير وحقوق الانسان ضد مشاعر الملايين من الافراد في انحاء العالم.

وقال المتحدث انه على اميركا انهاء نهجها هذا المخالف للمعايير القانونية.

يذكر ان القائد السابق لقوة "القدس" للحرس الثوري قاسم سليماني استشهد بمعية النائب السابق لهيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ورفاقهما في الساعة 1:20 فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في محيط مطار بغداد في هجوم ارهابي غادر بطائرات اميركية مسيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920890
https://ar.mehrnews.com/news/1920890/

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