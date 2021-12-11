قاليباف يصف رحلته إلى تركيا بأنها ايجابية وفعالة اقتصاديا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف لدى وصوله الى طهران عن إنجازات رحلته التي استغرقت يومين إلى تركيا وحضور قمة "PUIC" بدعوة من رئيس البرلمان التركي. قائلا انه عقدت اجتماعات متعددة الأطراف مع الأعضاء الآخرين الحاضرين في القمة وكذلك مع رئيس البرلمان التركي.

وتابع ركزت أجندة القمة على الأزمة في أفغانستان وأوضاع اللاجئين الأفغان ومصيرهم والتعامل مع القضايا المتعلقة بفلسطين من بين الموضوعات الأخرى التي نوقشت في القمة وتم اتخاذ قرارات جيدة.

وأضاف قاليباف إلى جانب هذه اللقاءات، اجريت حوارا مع الرئيس التركي حول التعاون التجاري و السياسي. وفي المستقبل القريب، سيزور أردوغان طهران وستتخذ خطوات بخصوص وثيقة الاتفاقات بين البلدين والتي نأمل أن يتم الانتهاء منها والتوقيع عليها من أجل زيادة ازدهار القضايا الاقتصادية.

وقال خلال هذا الاجتماع تم عقد اجتماعين تمحورتا حول القضايا الاقتصادية مع القطاع الخاص، وعُقد في هذين اللقاءين لقاء مع الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين المقيمين في تركيا لبحث المشاكل والفرص التجارية وقرر متابعة هذه النقاشات في أقل من شهر في طهران.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "خلال هذه الرحلة التي استغرقت يومين، اجتمعنا أيضًا مع نشطاء الاقتصاديين الأتراك في إيران. وتحدثوا أيضًا عن المشكلات والفرص الاقتصادية والتجارية. وتوقعوا أن يروا تعاونًا من الأطراف الإيرانية في القضايا القانونية والتجارية. ".

ووصف قاليباف الرحلة التي استغرقت يومين بأنها رحلة فعالة من حيث التعاون الاقتصادي الثنائي مع تركيا والدول الأعضاء الأخرى المشاركة في القمة.

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