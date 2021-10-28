ندعو إلى تقديم المساعدات الفورية لأفغانستان/ 197 حالة وفاة جديدة بكورونا

البيان الختامي لمؤتمر طهران: ندعو المجتمع الدولي للمسارعة في تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني

أعرب وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان وروسيا عن قلقهم العميق إزاء الوضع في أفغانستان، داعين المجتمع الدولي _خلال البيان الختامي للمؤتمر_ إلى المسارعة في تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني، مُستنكرين الهجمات الإرهابية بكافة أشكالها، بما في ذلك الاعتداءات على الجماعات العرقية والدينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الايرانية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية باكستان الاسلامية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان بالإضافة إلى الاتحاد الروسي اجتمعوا اليوم في طهران، 27 أكتوبر 2021.

وافتتح الاجتماع النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد مخبر" الذي ألقى كلمة شاملة حول الوضع في افغانستان، ثم عُرضت رسالة الفيديو على الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريش" عند الافتتاح، ثم تحدث وزراء الخارجية عن القضايا في أفغانستان...

نائب وزير الخارجية الإيراني: الأُسبوع القادم سيتم تحديد موعد انطلاق المفاوضات حول الاتفاق النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الايراني "علي باقري كاني" عن تحديد موعد لبدء المفاوضات حول الاتفاق النووي خلال الاسبوع القادم، عبر تغريدة له على موقع "تويتر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري كاني، اشارة عبر حسابه على موقع تويتر إلى محادثاته مع منسق الاتحاد الاوروبي بشأن المحادثات النووية مع ايران، انريكي مورا، قائلاً: لقد اجريت محادثة جادة وبناءة مع "انريكي مورا" حول العناصر الاساسية للمفاوضات الناجحة.

واضاف نائب وزير الخارجية الايراني: "اتفقنا على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر وسيعلن الموعد النهائي خلال الاسبوع المقبل"...

عبد اللهيان: سلام أفغانستان مرهون بحكومة شاملة تحترم إرادة الشعب

كتب وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"؛ مشيراً إلى إجتماع طهران اليوم: "السلام يأتي فقط عن طريق الحكومة الشاملة واحترام إرادة الشعب الأفغاني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "عبد اللهيان" كتب على حسابه الخاص في "تويتر"؛ مُعلِّقاً على الاجتماع الثاني لجيران أفغانستان في طهران: "أنا فخور باستضافة اجتماع بنّاء للغاية لجيران أفغانستان".

وأضاف "رسالة هذا المؤتمر واضحة، لا يمكن أن يأتي السلام إلا من حكومة شاملة واحترام إرادة الشعب الأفغاني".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "مستقبل أفغانستان ومنطقتنا موضع تساؤل، إن إيران وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان والصين وتركمانستان وروسيا على استعداد لمساعدة الشعب الأفغاني.

الصحة الايرانية: تسجيل 197 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 10 ألفا و 644 إصابة و 197 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 10 ألفا و 644 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 888 ألفا و 100 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1462 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 4127 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة...

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