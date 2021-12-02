الوفد الإيراني: الأولوية بالنسبة لنا رفع الحظر عن شعبنا/ تعافي أكثر من 5ملاين شخص من كورونا

الوفد الإيراني المفاوض: الأولوية بالنسبة لنا رفع الحظر عن الشعب الإيراني

اعتبر الفريق المفاوض الايراني ان المحادثات في فيينا كانت ايجابية، مشدداً على موقف طهران الثابت بشأن الحاجة إلى رفع الحظر المفروض على الشعب الإيراني، مُشجعين الأعضاء الآخرين على المشاركة البنّاءة في المحادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية، أكد خلال الجولة السابعة لمفاوضات فيينا، على إعطاء الأولوية لمسألة رفع الحظر، حيث عقد اجتماعا لمجموعة العمل المعنية برفع الحظر يوم أمس بمشاركة ممثلين عن إيران ومجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي في فندق كوبورغ بفيينا .

وشدد الفريق المفاوض على موقف طهران المبدئي بشأن الحاجة إلى رفع فعال للحظر المفروض على الشعب الإيراني، وشجعوا الأعضاء الآخرين على المشاركة البنّاءة في المحادثات خلال تقديم مقترحات جديدة في هذا المجال...

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم احتواء الاشتباكات على الحدود وانتهت بعد التنسيق بين الجانبين

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" أن الخلاف الحدودي بين حرس الحدود الإيراني والأفغاني، تمت إدارته واحتوائه وانتهى بشكل كامل، بالتنسيق بين حرس الحدود لِكلا الجانبين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" علّق على الأحداث التي حصلت عصر اليوم في منطقة سيستان الحدودية.

وقال زادة: اندلعت بعد ظهر اليوم الاربعاء اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني والأفغاني بسبب سوء فهم حدودي حدث في منطقة "شغالك" بالقرب من ولاية "نيمروز" الافغانية

وأكدالمتحدث باسم الخارجية، أنه تم احتواء الموقف وانتهت الإشتباكات بالتنسيق بين حرس الحدود الإيراني والأفغاني...

خطيب زادة: ادعاءات تحالف العدوان واهية/ ليس لدينا تواجد عسكري في اليمن أبداً

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد حطيب زادة" ان ادعاء تحالف العدوان باستهدافه مقراً للحرس الثوري في صنعاء ليس له أساس من الصحة، مشدداً أن إيران لم يكن لديها تواجد عسكري في اليمن حتى يتم استهدافه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيراني "سعيد خطيب زادة" نفى الخبر الذي تم نشره اليوم الاربعاء بشأن هجوم تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن وادعائها بانها استهدفت مقراً سرياً تابعاً لخبراء الحرس الثوري في صنعاء.

وأكد خطيب زادة أنه لايوجد أي تواصل عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية مع اليمن، مشيراً إلى ان هكذا ادعاءات واهية تُطرح بهدف حرف الرأي العام لشعوب المنطقة والعالم عن جرائم دول العدوان...

الصحة الايرانية: تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129 الفا و912 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 4 آلاف و 312 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 121 ألفا و757 إصابة مؤكدة...

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