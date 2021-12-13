فصائل المقاومة لن تسمح ببقاء قوات الاحتلال في العراق بذريعة التدريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المكتب السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي، قال اليوم الاثنين، في تصريح له، إن نهاية الدور القتالي للقوات الأمريكية والانتقال إلى مهمة جديدة تتمثل بتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية ماهي الا ذريعة للبقاء في العراق.

وتابع أنه يجب أن نكون واضحين لسنا بحاجة لوجود قوات تدريب أو مشورة أجنبية على الأراضي العراقية، مشيرا الى أن الدور الامريكي في العراق لعب دورا سلبيا ولا اعتقد ان الشعب العراقي سيتحرمه ويرحب به.

واشار اللامي الى أن انتصارات الجيش العراقي والحشد الشعبي على تنظيم داعش الإجرامي لا تروق للادارة الأمريكية وبعض الأطراف السياسية التي تسعى لإرجاع داعش مرة أخرى./انتهى/