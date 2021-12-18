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١٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٣٩ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل1361 إصابة و 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 169 ألفا و11 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 243 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2909 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 999 ألفا و 860 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل41 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 33 حالة وفاة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920489
https://ar.mehrnews.com/news/1920489/

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