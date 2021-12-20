تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 2390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 173 ألفا و369 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 478 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2849 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 9 ألفا و 489 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 41 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 124 حالة وفاة.

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