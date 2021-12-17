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١٧‏/١٢‏/٢٠٢١, ٤:٠٤ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 2196 إصابة و 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 2196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 167 ألفا و650 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 341 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2941 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 995 ألفا و 734 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل46 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و 992 حالة وفاة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920466
https://ar.mehrnews.com/news/1920466/

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