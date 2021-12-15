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١٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٢:٥٥ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و883 حالة وفاة، منوهاً أن عدد الذين تماثلوا للشفاء تجاوز الخمس ملايين شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في التقرير اليومي للعلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 2 آلاف و651 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 162 ألفا و 954 إصابة مؤكدة.

واضافت وزارة الصحة ان 3004 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 985 ألفا و 735 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920428
https://ar.mehrnews.com/news/1920428/

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