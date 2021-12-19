بدء الاجتماع السابع عشر لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ الاجتماع السابع عشر لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي صباح اليوم (الأحد) في إسلام أباد، حيث انه رحب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بالضيوف في هذا الاجتماع.

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، افتتاح الدورة الاستثنائية الـ17 في مبنى البرلمان بإسلام أباد، وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة.

شاه محمود قريشي

صرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في افتتاح اجتماع وزراء خارجية المنظمة نحن سعداء بثقة المنظمة لباكستان. يظهر وجودكم هنا الأهمية التي يوليها العالم ومنظمة التعاون الإسلامي لشعب أفغانستان.

وتابع: أكثر من نصف سكان أفغانستان (22.8 مليون نسمة) يواجهون نقصًا في الغذاء. يتعرض ملايين الأطفال الأفغان لخطر الموت وسوء التغذية والوضع الحالي هو نتاج العديد من العوامل بما في ذلك سنوات الحرب وضعف الحكم والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية.

وأضاف قريشي: "ربما غيّر أغسطس 2021 (انسحاب القوات الأمريكية) المشهد السياسي في أفغانستان، لكن احتياجات شعب هذا البلد باقية".

وأضاف: "يمكن أن تصبح أفغانستان أكبر أزمة إنسانية في العالم ومن يدركوا هذه القضية، لقد وجهوا تحذيرات جدية حيال ذلك. ومن المؤسف أن عبء المعاناة عن شعب هذا البلد لم يتم تخفيفه.

يتبع..