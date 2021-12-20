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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ٢:٢٥ م

الفتح: القوات الأمريكية لن تنسحب من كردستان!

الفتح: القوات الأمريكية لن تنسحب من كردستان!

أكد تحالف الفتح، اليوم الإثنين، ان انسحاب القوات الأمريكية من العراق سوف لن يشمل إقليم كردستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو التحالف كريم المحمداوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة كردستان تتعامل مع الولايات المتحدة دون الرجوع للحكومة الاتحادية فضلاً عن وجود شبهات حول علاقاتها مع الكيان الصهيوني وتصدير النفط بالطرق غير الشرعية".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم تعمل وفق ما تريده هي وليس وفق ما تريده الحكومة الاتحادية وهذا ما رأيناه منذ العام 2003 ولغاية الآن".

وأشار المحمداوي إلى ان "الإقليم لديه مخاوف في حال انسحبت القوات الأمريكية من العراق نهاية الشهر الحالي لذلك فإنه بدون شك ستبقى قوات مسلحة أمريكية في كردستان ودون موافقة الحكومة العراقية".

/انتهى/

رمز الخبر 1920544
https://ar.mehrnews.com/news/1920544/

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