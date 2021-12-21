تنكسيري: ندمر العدو قبل أن يتمكن من الوصول إلى شواطئنا  

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الادميرال علي رضا تنكسيري على هامش اليوم الثاني من مناورات السابع عشر للحرس الثوري، ان اليوم رأينا عمليًا نتيجة اللعبة الحربية والخطط التي تم العمل عليها نظريًا في الميدان.

وتابع: القوات التي كانت حاضرة في هذه المرحلة من المناورات وأطلقت النار على الأهداف كانت بشكل عام جنودنا الأعزاء الذين استطاعوا، باستخدام الأسلحة المتخصصة المستخدمة في بحرية الحرس الثوري الإيراني، إصابة الأهداف بدقة عالية، وهذا فخر للقوات المسلحة.

وأعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني عن استخدام أسلحة وذخائر محلية كميزة أخرى لمناورات الرسول الأعظم (ص) وقال: "كل هذه الأسلحة والمعدات منتجة في البلاد وتتميز بجودة ودقة عالية".

وأعلن الادميرال تنكسيري عن العملية التي نفذت في اليوم الثاني من المناورات للدفاع عن الجزر مضيفا بان "أجرينا اليوم تمرينا للدفاع عن الجزر وأظهرنا أننا سنقضي عليها قبل أن يريد العدو الاقتراب من الجزر". لعبتنا الحربية هي تدمير العدو قبل أن يتمكن من الوصول إلى شواطئنا.

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