الشهيد "حسن ايرلو" له فضل كبير في دعم قضية شعبي البحرين وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف البيان: ببالغ الحزن الأسى تلقّينا نبأ استشهاد الحاج المجاهد حسن إيرلو، سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في اليمن، بعد عمر حافل بذله في سبيل الله، في مختلف البلدان الإسلامية، حيث أصيب بمرض كورونا، وما طلت دول العدوان المجرمة في تيسير إرجاعه للجمهورية الإسلامية لتلقّي العلاج.

وقال التيار إنه "قد ذهب الشهيد السعيد في مهمّته الأخيرة، لتمثيل الجمهورية الإسلامية في اليمن، و لدعم الشعب اليمني الأبي ضد العدوان الأمريكي السعودي، وقد تمّ اختياره لهذه المهمّة الاستثنائية بعد السجل الحافل في فترة الدفاع المقدّس ضد النظام البعثي الكافر، حتى أصيب بالسلاح الكيميائي، وأصبح أحد جرحى هذه الحرب، وقد فقد فيها أخوين له، استشهدا على يد نظام البعث المجرم".

واشار البيان الى أنه "يُعرف عن الشهيد الكبير أنّه من الطلائع الأولى التي قدّمت الدعم والمساندة للشعب اللبناني، ضد كيان الاحتلال المجرم".

ورأى أن "الشعب البحريني بالخصوص صاحب عزاء في هذا الفقيد العزيز، إذ أن له فضل كبير في دعم قضية شعب البحرين وقضايا سائر الشعوب في المنطقة، على كل صعيد ممكن".

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