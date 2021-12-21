عبدالسلام يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبدالسلام في تغريده على "تويتر" اليوم: "تعازينا الخالصة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العزيز وإلى أسرة السفير الإيراني لدى اليمن المغفور له حسن ايرلو تغمده الله بواسع الرحمة."

كما ان في وقت سابق عزى نائب وزير الخارجية حسين العزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة سعادة السفير لدى اليمن حسن إيرلو.

وقال العزي في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين: أعزي الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعباً في وفاة سعادة السفير حسن إيرلو كما أعزي أسرته المجاهدة.

وأضاف: لقد فقدنا صديقا رائعا كان مثالاً للدبلوماسي الناجح والمتميز، سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته وقيادته الصبر والسلوان.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن (حسن ايرلو) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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