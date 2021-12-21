امير عبداللهيان: كان الشهيد "حسن ايرلو"مدافعا عن الشعب اليمني وصوتا لشرعيته ومظلوميته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في برقية تعزية استشهاد سفير بلادنا في اليمن حسن إيرلو.

نص هذه الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا «النساء ۱۰۰»

أثار نبأ عروج سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى صنعاء الشهيد الحاج "حسن إيرلو" حزني وحزن جميع أصدقائه وزملائه.

بصفته من مضحي حقبة الدفاع المقدس الذين يعانون من اعراض كيمياوية، أمضى حياته المباركة على طريق حفظ النظام الإسلامي وتعزيزه، وبهذه الطريقة المشرفة حارب من أجل مصالح الوطن والنظام الإسلامي وانتقل إلى لقاء الله.

وكرس الحاج حسن إيرلو كل جهوده في مختلف المجالات لخدمة مخلصة في الدفاع عن أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في مهمته الأخيرة المدافع وصوت الحداد على الشرعية والقمع للشعب اليمني.

أهنئ عروج ذلك المجاهد في سبيل الله والعنصر الدبلوماسي الثمين والعمل الدؤوب لأسرته الموقرة، ولا سيما زوجته الكريمة وجميع أقاربه وجميع زملائه في وزارة الخارجية وممثلية صنعاء.

واسأل الباري تعالى ان يعلو من شأنه ويحشره مع الصلحاء والشهداء وإخوته الشهداء.

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