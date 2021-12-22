سنتابع كل مساعينا لمحاسبة كل الأشخاص المتهمين في جريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي في مؤتمر صحفي حول متابعة الملف القضائي الخاص باغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، إن قراراً تم اتخاذه مع العراق منذ أشهر، وهو "تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه"، وقد عقدت الجولة الأولى للجنة في بغداد منذ شهر.

وقال غريب آبادي إن "الجولة الثانية من اجتماعات هذه اللجنة بدأت في الأمس، وسيصدر اليوم بياناً مشتركاً مهماً".

وأوضح أن "الهدف الرئيسي لإيران هو متابعة الملف القضائي في محاكم طهران، وأيضاً أن تبدأ الحكومة العراقية بمتابعة الملف القضائي بوصفها الدولة التي وقعت على أرضها جريمة الاغتيال"، مضيفاً أن "القضاء العراقي يتابع بجدية الملف، واليوم تم تبادل وثائق ومعلومات بين طرفي اللجنة، ومن المقرر أن نتابع هذا التبادل لاحقاً".

وشدد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق عازمان على متابعة الملف القضائي لاغتيال الشهداء ومحاسبة الفاعلين والمخططين ومسببي هذه الجريمة الإرهابية بشكل جدي"، مؤكداً أهمية "الإسراع بهذه العملية، ولا سيما أنه قد مضى سنتين على جريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه".

غريب آبادي لفت إلى أنه "تم الاتفاق على إقامة الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة المشتركة الإيرانية العراقية خلال الشهرين المقبلين"، متوقعاً الحصول على "نتيجة بعد الجولة الثالثة وعندها يمكن إكمال الملف في محاكم كلا البلدين".

وأضاف: "نريد من العراق المسلم الصديق أن يبدأ بالملاحقة القانونية للمتورطين في هذا الملف، ونشكر القضاء العراقي على جديته في المتابعة"، وتابع أنه "لن تكون هذه نهاية المتابعة بل سنتابع كل مساعينا لمحاسبة كل الأشخاص المتهمين في هذه الجريمة، وهناك دول غير أميركا متورطة في اغتيال الشهيد سليماني".

وشدد غريب آبادي على أن "المتابعة القضائية لن تكون في المحاكم الإيرانية والعراقية فقط، بل يجب متابعة الملف في محاكم دول أخرى ومحاكم دولية".

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