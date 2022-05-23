وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب غريب آبادي، في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم الاثنين: أن إيران مازالت الضحية الرئيسية للإرهاب.

وأضاف: ما يدعو للأسف أن أدعياء مكافحة هذه الظاهرة المقيتة، إما أنهم يفضلون غلق أعينهم وآذانهم عن هذه الإغتيالات وإما أن يدعمونها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقال غريب آبادي: على الكيان الصهيوني أن يتحمل مسؤولية أعماله الإرهابية.

يذكر أن العقيد في الحرس الثوري واحد المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) الشهيد حسن صياد خدايي قد اغتيل امام منزله بطهران يوم امس الاحد من قبل عناصر معادية للثورة وعميلة للاستكبار العالمي.

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