خطيب زادة: لطالما لعبت إيران دورًا مسؤولاً في تعزيز الاستقرار الإقليمي/ 44 حالة وفاة بكورونا

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لطالما لعبت إيران دورًا مسؤولاً في تعزيز الاستقرار الإقليمي

عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن رفضه للبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مؤكداً ان ايران لطالما لعبت دورًا مسؤولاً في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد رفض المزاعم التي لا أساس لها، التي كررها البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، واصفا إياها بأنها خطوة في اتجاه الجهود الانقسامية لبعض المراكز المعروفة التي تخشى تكوين أجواء من التفاعل والتعاون بين دول المنطقة.

واكد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لطالما لعبت دورا مسؤولا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وبالتالي دعت دوما دول المنطقة إلى الانخراط في حوار...

عبد اللهيان: سنشهد عما قريب تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بين طهران وباكو وعشق اباد

التقى وزير الخارجية الايراني " حسين أمير عبد اللهيان" رئيسة البرلمان الاذربيجاني السيدة "صاحبة غفارو" خلال زيارته إلى باكو أمس الأربعاء، وبحث معها سبل التعاون المشترك ولاسيما في المجالات البرلمانية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، التقى أمس الأربعاء رئيسة البرلمان الاذربيجاني السيدة، صاحبة غفارو، وبحث معها سبل التعاون ولاسيما في المجالات البرلمانية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء: "قريباً سنشهد تنفيذ عملية نقل الغاز الإيراني إلى جمهورية أذربيجان في إطار الاتفاقية الثلاثية بشأن مقايضة غاز تركمانستان مع جمهورية أذربيجان عبر إيران".

بعنوان الأدب المسرحي في إيران وسورية؛ جامعتي طهران ودمشق تقيمان ندوة علمية مشتركة

تقيم جامعة طهران بالتعاون مع جامعة دمشق ندوة علمية دولية تحت عنوان الأدب المسرحي في ايران وسوريا (نشأته وتطوره)، بمشاركة عدد من الأساتذة المرموقين في هذا المجال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الإلهيات في جامعة طهران _ مجمع الفارابي تقيم ندوة علمية دولية بالتعاون مع جامعة دمشق في سوريا تحت عنوان:"الأدب المسرحي في ايران وسوريا (نشأته وتطوره)".

ويشارك في الندوة كل من الاستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، الدكتور غسان غنيم ، والاستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة طهران _ مجمع الفارابي الدكتور ناصر قاسمي، كما يدير الندوة السيد فيصل السياحي من قسم اللغة العربية بجامعة طهران...

الصحة الايرانية: تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 2103 إصابة و 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 2103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 177 ألفا و885 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 344 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2821 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 16 ألفا و 324 شخصا...

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