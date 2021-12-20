خطيب زادة: لم تجري أي محادثات مباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وامريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة صرح صباح اليوم (الاثنين) في مؤتمر صحفي بخصوص ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي بإرسال رسائل أمريكية إلى إيران، لم يكن لدينا أي شيء من محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بخصوص مفاوضات فيينا وتبادل إنريكي مورا بعض الرسائل حول ملف المفاوضات.

يخضع احتجاز 9 أكراد إيرانيين في تركيا للتحقيق

وردا على سؤال حول اعتقال تركيا لتسعة مواطنين أكراد إيرانيين وتسليمهم للمعارضة السورية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لن يتم تأكيد التفاصيل التي ذكرتها".

وتابع خطيب زادة: "تم المناقشة حول قضية عدد من المواطنين الإيرانيين الذين يُزعم أنهم دخلوا ترکیا بطريقة غير شرعية". كما جرت مباحثات خلال زيارة وزير الخارجية التركي لطهران، ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث.

لا تزال العلاقات بين إيران وأنصار الله اليمنية قوية

وردا على أنباء عن السفير الإيراني في اليمن قال: "العلاقات بين إيران وأنصار الله قوية". وتظل إيران ملتزمة تجاه الشعب اليمني وتساعده بكل الوسائل السياسية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجيةان السيد إيرلو (سفير إيران في اليمن) بحاجة إلى عناية طبية عاجلة، وقد ساعدتنا عدة دول في المنطقة بما في ذلك العراق في هذا الصدد، عندما تتحسن حالة السيد إيرلو سيتم تزويدكم بالمعلومات.

تركيب كاميرات في موقع كرج بعد الفحوصات الأمنية

وبشأن تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع كرج، قال: "منذ يوم وقوع التخريب في كرج، أبلغنا الوكالة بضرورة اتخاذ الإجراءات وإجراء التحقيقات الأمنية والقضائية والقبض على الجاني ". وبطبيعة الحال، يمكن تركيب هذه الكاميرات عند إجراء فحوصات أمنية وفنية على الكاميرات.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: "تم التوصل إلى اتفاق كامل خلال زيارة السيد غروسي، لكن لم يتم الإعلان عنه بسبب بعض المشاكل والخلافات". بعد زيارة السيد كمالوندي إلى فيينا والمحادثات التي جرت، أعلنت إيران إعادة تركيب الكاميرات.

وأضاف خطيب زادة: "ما دامت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الإطار الفني فلن تكون هناك مشكلة.

ننتظر رد الرياض على المحادثات الإيرانية السعودية

وبشأن المحادثات الإيرانية السعودية قال خطيب زادة لم يطرأ أي تغيير في هذا الصدد، ما زلنا ننتظر إجابة الرياض. وسيعتمد تقدم المفاوضات على جدية الجانب الآخر.

وتابع: "ندعو الرياض إلى الحلول السياسية والدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وردا على سؤال آخر حول المحادثات الإيرانية السعودية، قال المتحدث باسم الخارجية: "لم تعقد الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية".

بريطانيا تتحدث فقط بدلاً من سداد الديون

وأوضح خطيب زادة في موضوع الدين البريطاني لإيران: "للأسف الحكومة البريطانية لم تفعل شيئًا سوى الحديث حتى الآن". على الرغم من أن لندن تعلن عن دينها المحدد من الناحية العملية، إلا أنها في الواقع تجعلها تخضع لقضية أخرى كلما أمكن ذلك.

وأضاف: "إلى أن يتم سداد هذا الدين، فإن هذه القضية المهمة في العلاقات بين البلدين ستكون مفتوحة".

متابعة الجوانب القضائية لقضية اغتيال الشهيد سليماني

وبشأن آخر التطورات في قضية الشهيد سليماني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الأسبوع المقبل، عشية ذكرى استشهاد الفريق سليماني، سأقدم معلومات أكثر تفصيلاً".

وأضاف خطيب زادة: "لقد اتبعنا أجندة محددة على المستويات الثنائية في البعدين القضائي والجنائي على الساحة الدولية وفي العلاقات مع الدول المختلفة خلال الأشهر الماضية".

تنفيذ جميع الأنشطة النووية في إيران بعلم الوكالة

قال المتحدث باسم الخارجية: "إيران طرف في هذه المعاهدة الدولية وكل ما فعلته تم في إطارها ووفقًا لبنود الالتزامات الدولية". الوكالة على علم بجميع أعمالنا.

وأضاف خطيب زادة: "كل أنشطتنا وأعمالنا كانت في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "إن مستوى التخصيب وكميته ونوعيته يتوافق مع احتياجات برنامج إيران النووي السلمي". وقد تم اتخاذ كل هذه الإجراءات بمعرفة الوكالة وستظل كذلك في المستقبل.

لم تقدم الولايات المتحدة عرضًا ملموسًا في المحادثات

وفي إشارة إلى المقترحات الأمريكية في محادثات فيينا، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "على عكس ما تقوله الولايات المتحدة اليوم، لم تقدم أي مقترحات أو نصوص ملموسة إلى مجموعة 4 + 1." هذا يثير علامة استفهام كبيرة حول النوايا الأمريكية.

وقال خطيب زادة: بالنسبة لبدء محادثات فيينا، فإن إيران مستعدة لمواصلة المحادثات بناءً على الاتفاق الذي يتم التوصل إليه ويعلنه "إنريكي مورا". نحن نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "إذا أتى الجانب الآخر إلى فيينا بمقترحات ملموسة، فيمكننا التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

يتوجه أمير عبد اللهيان إلى باكو هذا الأسبوع

وبشأن زيارة وزير الخارجية إلى باكو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كانت هناك دعوة من قبل، وهذه الزيارة مدرجة في جدول الأعمال، وإذا تم التنسيق، فستتم هذه الرحلة القصيرة في نهاية هذا الأسبوع".

رسالة إيران لتهديدات الصهاینة واضحة

ورداً على سؤال حول تهديد الكيان الصهيوني بشن هجوم عسكري على إيران قال: ان الکیان الصهيوني اعلن أنه يبذل قصارى جهده لعرقلة التوصل إلى اتفاق منذ بدء مفاوضات فيينا و إنه أمر مؤسف للنظام الدولي حيث أن هذا الكيان الذي يمتلك الرؤوس نووية ليس عضوا في أي منظمة دولية ويهدد دولة متحضره ویعلن رسميا ميزانيته لتنفیذ تهدیده مؤکدا ردنا سيكون ساحقا.

وقال : أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي يجب أن یتخذوا موقفًا ضد تهديد الكيان الاسرائيلي لوحدة اراضی بلادنا.

لم ينس المجتمع الدولي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووی

وفيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جك سوليفان بأن واشنطن كانت تدفع ثمن قرار ترامب الكارثي، قال: أعضاء مجموعة 4 + 1 لديهم موقف مشترك تجاه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

واضاف: ان حملات إعلامية أمريكية تهدف إلى الضغط على الرأي العام والتأثير على صناع القرار مؤكدا اننا لن نولي اهتماما بهذه الاجراءات.

وأشار: لیعلم الامریکیون ان الطريقة الوحيدة التي يتعين عليهم اتباعها للحصول على بطاقة عضوية في الاتفاق النووي هي الغاء الحظر وضمان عدم خروج اميركا من الاتفاق مرة اخرى.

وأضاف: في المفاوضات، نفكر دائمًا في التوصل إلى نتيجة ولكننا لسنا متفائلين بشأن النوايا الأمريكية.

وفیما یخص توقيت الجولة المقبلة من المفاوضات، قال اتفق جميع الأعضاء على استئناف المفاوضات بعد عيد ميلاد المسيح لیعلن نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، عن موعد استئناف المفاوضات.

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