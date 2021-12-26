المقاومة قادرة على ردع جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة انباء صفا قوله إن أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وصف المقاومة بجميع أشكالها، بما في ذلك المقاومة المسلحة، بأنها قادرة على ردع المستوطنين الصهاينة ووقف عدوانهم.

وقال عبد الحكيم الحنيني في بيان ان "عمليات اطلاق النار التي يقوم بها ابطالنا في الضفة الغربية هي الرسالة الاولى ويجب على العدو ان يستعد لمعركة شاملة مع الشعب الفلسطيني باسره لطرد المحتلين والمستوطنين.

كما اشاد عضو حماس بالفلسطينيين للدفاع عن اراضيهم في غرب نابلس التى مازالت تشتبك مع المستوطنين الصهاينة.

ودعا الحنيني الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق أخرى إلى مساعدة منطقة البرقع في نابلس على محاربة الصهاينة من أجل الدفاع عن الشعب والمقدسات.

/انتهى/