سلاحنا الجوي مستعد دائما للدفاع عن البلاد/ سوف نرد بحسم على أي تهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للجيش، انه قال مساعد قائد سلاح الجو بالجيش الايراني العميد الطيار مهدي هاديان إنه في اجتماع بين القادة والرؤساء وكبار المديرين، ان المدراء والمسؤولون أكفاء وقادرون وملتزمون ويمهدون الطريق للنمو والتنمية ولهم تأثير مباشر على الترقية.

وقال: "حاجتنا اليوم، بالإضافة إلى الخبرة والالتزام، هي مديرين برؤية جهادية وقيم متماشيًا مع نمو المجموعة.

وأكد مساعد قائد سلاح الجو: "اليوم، إذا أردنا أن نلقي نظرة على تاريخ الثورة وعملية انتصارها، فإن دور المدراء والمفكرين والعلماء واضح تمامًا في انتصار الثورة الإسلامية.

وأوضح أمير هاديان أن سلاح الجو العسكري واجه الحظر الكامل من قبل الدول المتغرطسة منذ 43 عامًا الا ان مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية والدفاع عن اجواء البلاد بأفضل صورة.

وفي النهاية، قال: إن سلاح الجو العسكري كان دائما يدعم القيادة والشعب الايراني في أي موقف ومستعد دائما للدفاع عن البلاد وسوف يرد بحسم على أي تهديد.

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