أبناء البصرة يحيّون الذكرى السنوية لإستشهاد الحاج قاسم وأبومهدي المهندس

وأفادت وكالة مهر للأنبا، ان مئات النساء احتشدوا من مختلف مناطق البصرة جنوبي العراق في اكبر شوارع المحافظة للمشاركة في مسيرة إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، وعبرت المشاركات عن مشاعرهن من خلال إطلاق الشعارات المنددة بجريمة المطار والدعوة إلى طرد القوات الأمريكي من البلاد كرد على استهداف قادة النصر.

وتخلل المسيرة النسوية فعاليات ومراسم لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر إذ أقام مركز الجنوب الثقافي الإسلامي في الجنوب مهرجانا جماهيريا حاشدا عبر من خلاله المشاركون عن وفائهم للشهيدين سليماني والمهندس وسط مطالبات رسمية بكشف نتائج التحقيق كاملة ومعاقبة مرتكبي جريمة المطار.

ويستعد العراقيون الى جانب هذه الفعاليات لمسيرات حاشدة ستنطلق مطلع العام المقبل في ذكرى جريمة اغتيال قادة النصر وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة إخراج القوات الامريكية من البلاد./انتهى/