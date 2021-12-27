  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٧‏/١٢‏/٢٠٢١, ٧:٥١ م

أبناء البصرة يحيّون الذكرى السنوية لإستشهاد الحاج قاسم وأبومهدي المهندس

أبناء البصرة يحيّون الذكرى السنوية لإستشهاد الحاج قاسم وأبومهدي المهندس

خرج المئات من نساء البصرة جنوبي العراق لاحياء الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مطلقين شعارات منددة بجريمة المطار وداعين إلى طرد القوات الأمريكي من البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنبا، ان مئات النساء احتشدوا من مختلف مناطق البصرة جنوبي العراق في اكبر شوارع المحافظة للمشاركة في مسيرة إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، وعبرت المشاركات عن مشاعرهن من خلال إطلاق الشعارات المنددة بجريمة المطار والدعوة إلى طرد القوات الأمريكي من البلاد كرد على استهداف قادة النصر.

وتخلل المسيرة النسوية فعاليات ومراسم لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر إذ أقام مركز الجنوب الثقافي الإسلامي في الجنوب مهرجانا جماهيريا حاشدا عبر من خلاله المشاركون عن وفائهم للشهيدين سليماني والمهندس وسط مطالبات رسمية بكشف نتائج التحقيق كاملة ومعاقبة مرتكبي جريمة المطار.

ويستعد العراقيون الى جانب هذه الفعاليات لمسيرات حاشدة ستنطلق مطلع العام المقبل في ذكرى جريمة اغتيال قادة النصر وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة إخراج القوات الامريكية من البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1920712
https://ar.mehrnews.com/news/1920712/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات