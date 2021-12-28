المنتخب الايراني لكرة القدم ضمن أفضل المنتخبات العالمیة أداءاً في 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منتخب ايران خاض 11 مباراة في سنة 2021، حيث احرز 10 انتصارات وتعادل بمباراة واحدة وحصد 31 نقطة بمتوسط 2.8 نقطة في كل مباراة. وكان للمنتخب الايراني أفضل خط دفاع على مستوى العالم بعد تلقي شباكه 3 أهداف في 11 مباراة أي بمتوسط 0.27 هدف في كل مباراة.

وتتصدر إيران المجموعة الاولى بالتصفيات النهائية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، بـ 16 نقطة متقدمة على كوريا الجنوبية 14 نقطة والامارات 6 نقاط ولبنان 5 نقاط والعراق 4 نقاط وسوريا 2 نقطة بالترتيب.

ويكفي منتخب ايران لتحقيق التأهل المبكر، الفوز في مباراته القادمة امام العراق في 27 يناير/ كانون الثاني 2022./انتهى/