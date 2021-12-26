المنتخب الوطني الایراني لكرة القدم يحقق رقما قياسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قاد المدرب الكرواتي " دراغان سكوتشيتش" مدرب ايران الوطني لتحقيق الانجاز التأريخي هذا بعدما كان المنتخب على شفا الخروج المبكر من تصفيات كأس العالم قطر 2022 إثر خسارته امام العراق والبحرين، الى أن وضع ايران على عتبة التأهل.

وبدأ منتخب ايران بقيادة سكوتشيتش، سنة 2021 بالفوز وديا على سوريا 3- صفر، ولم يخسر 13 مباراة منذ أخر تعثر، عندما خلف المدرب البلجيكي "مارك فيلموتس" الذي تم اقالته بعد الخسارة امام العراق.

ومنذ توليه تدريب ايران، تمكن المدرب الكرواتي من تحقيق 12 فوزا وتعادل بمباراة واحدة.

وتتصدر ايران المجموعة الاولى بالتصفيات النهائية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، بـ 16 نقطة متقدمة على كوريا الجنوبية 14 نقطة والامارات 6 نقاط ولبنان 5 نقاط والعراق 4 نقاط وسوريا 2 نقطة بالترتيب.

ويكفي منتخب ايران لتحقيق التأهل المبكر، الفوز في مباراته القادمة امام العراق في 27 يناير/ كانون الثاني 2022.

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