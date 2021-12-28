العامري يؤكد على ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية كافة من العراق نهاية العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، اكد على ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية كافة من العراق نهاية العام مشدداً انه لا نقبل بأي وجود قتالي تحت أي مسمى كان وتحت أي ذريعة كانت

وأضاف العامري: "يجب تسليم كل القواعد أو الأجنحة التي تشغلها القوات الأجنبية للجيش العراقي نهاية العام الحالي" مؤكداً ان أي حاجة لوجود مدربين أو مستشارين يجب ان تقدرها القيادات العسكرية العراقية العليا مع بيان الأسباب.

وختم رئيس تحالف الفتح العراقي بالتشديد على ان دخول وخروج المستشارين والفنيين والمدربين يجب أن يكون وفق القوانين التي تحترم سيادة العراق./انتهى/