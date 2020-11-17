الحكومة تتحمل مسؤولية إبقاء القوات الأميركية واستمرار انتهاك السيادة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد كريم قال ان “قرار البرلمان والزام الحكومة بإخراج القوات الأمریکیة من العراق ليس حالة فردية لطائفة او قومية، وانما قرار يحفظ سيادة العراق، كما انه يمثل تكريما لدماء الشهداء التي سالت لتحقيق الامن والقضاء على الإرهاب”.

من جهته، اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان “الحكومة يجب ان تدخل في مفاوضات مع الدول الاجنبية لاخراج قواتها من العراق تنفيذا لقرار البرلمان، وكذلك من اجل تسليم القواعد العسكرية للقوات الأمنية”.

الى ذلك اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تتحمل مسؤولية استمرار خرق السيادة والبقاء الاجنبي في العراق”، مشددا على ضرورة “تنفيذ الحكومة لقرار البرلمان وإخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضيه”. /انتهى/

المصدر: المعلومة