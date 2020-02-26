التواجد الأمريكي في المنطقة عاملٌ أساسي لنشر الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدی العراق "إيرج مسجدي" حضر مراسم يوم الشهيد (ذکری استشهاد آية الله سيد محمد باقر الحکيم) المقامة في جامعة بغداد.

وندد إيرج مسجدي في کلمة له خلال المراسم بالجرائم الأمريكية في اغتيال قادة المقاومة، قائلاً: "لا يؤدي الوجود الأمريكي في المنطقة إلى زيادة الأمن أو مكافحة الإرهاب فحسب، بل إنه يساهم أيضًا في انعدام الأمن ويؤدي إلى انتشار الإرهاب، بالإضافة إلى کونه غطاءً لنهب ثروات المنطقة.

وأشار إلی قدرات العراق المادية والروحية والبشرية العظيمة، موضحاً: "في ضوء ثرواته، فالعراق لا يحتاج إلى تدخل أمريكا أو أي دولة أخرى، وهذا البلد قادر على إدارة شؤونه".

وأضاف: "إن ثمرة دماء الجنرالين الشهيدين ستزيد من تعزيز العلاقات بين الشعبين في إيران والعراق، وستقف إيران مع العراق أثناء إعادة إعماره، كما وقفت بجانبه في الحرب ضد الإرهاب، بكل قوتها وإمكاناتها. /انتهى/