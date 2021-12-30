الاعداء يحاولون الايحاء بعدم امكانية حل المشاكل الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني قال في اجتماع ضم نشطاء ثقافيين واجتماعيين في محافظة "قم" اليوم الخميس، أن من المؤكد امكانية حل تلك المشاكل. واستطرد في معرض حديثه أن من المشهود معدل التضخم تقلص في الشهور الماضية.

وشدد على أن الحكومة تتبني تحولا يتمحور حول العدالة الاجتماعية وأنها صاغت وثيقة تحول، تم اعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة على اساسها. (تبدأ 21 مارس/آذار 2022)

ومن جهة ثانية أشار الى تواجد اكثر من 4 ملايين افغاني على الاراضي الايرانية بالعقدين الاخيرين مؤكدا ضرورة حل مشاكل الوافدين. ولفت رئيسي لدور الحوزات العلمية لاجتياز الاعمال الانتقائية، حيث إن الحوزات تنظر بواقعية وعالمية للقضايا وبامكانها أن تقدم رؤية العلماء والفقهاء وصفات قيمة للحكومة.

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