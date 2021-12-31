الرئيس الايراني يهنئ بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع) رمز المقاومة ضد الظالمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي في رسائل منفصلة لقادة الدول المسيحية، بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام المجيد وبداية العام الميلادي الجديد .

وكان نص رسالته كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أهنئ ذكرى ولادة السيد المسيح عليه السلام لشعب إيران ولمسيحي العالم. وهو لا يقل احترامًا من قبل المسلمين عن المسيحيين. إنه تجسيد للمقاومة ضد الظالمين ومصدر إلهام للحرية في النضال ضد المهيمنين. وقد ورد ذكر هذا النبي العظيم وأمه الطاهرة مرات عديدة في القرآن. بما فيها:

إِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَعَلَی وَالِدَتِکَ إِذْ أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَکَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ (مائده، ۱۱۰)

أظهرت التطورات العالمية وخاصة مكافحة جائحة كورونا أن أمن ومصير البشر مترابطان. إن تعاون الدول في هذه الأزمة وخاصة في مجال التطعيم ضد إحجام بعض الحكومات عن إرسال مواد أساسية في مجال الصحة وعقوبات الدول أظهر بوضوح أن النظام الدولي اللائق في حاجة ماسة إلى العقلانية والعدالة والروحانية.

ونتطلع أنه في العام الجديد وبالاعتماد على الفضائل الأخلاقية للأديان الإبراهيمية وفي ضوء الجهود المشتركة للحكومات تختفي المعاناة والمصاعب من العالم .

/انتهى/