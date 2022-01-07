استبعاد إستقلال وبيرسبوليس من دوري أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع الإعلان الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن فرق استقلال وبيرسبوليس وغولغوهار سيرجان غير مؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

وقد اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا القرار أمس. وعلی هذا الاساس، في دوري أبطال آسیا 2022 ومن إيران، لن يكون حاضرا سوى سيباهان وخوزستان.

وقد حذر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية الثلاثة، استقلال وبيرسبوليس وغولغوهار، لعدم حصولها على رخصة احترافية.

وكان وزير الشباب والرياضة الإيراني حميد سجادي قد أعرب عن أمله في الأيام الماضية في أن يوقف استبعاد إستقلال وبيرسبوليس من دوري أبطال آسیا بوعود قدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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