طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر بأن الطيران الحربي أطلق 5 صواريخ على الأقل على موقع القادسية سبق ذلك قصف من طائرات الاستطلاع، مشيرا إلى انه لم يرد وقوع إصابات بشرية في المكان.

إلى ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران اسلحتها الرشاشة صوب طائرات الاحتلال التي تحلق في أجواء قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الحدود استهدفت نقطة للضبط الميداني في منطقة الغول شمال بيت لاهيا، مشيرا إلى أنها جددت قصف ذات المكان بعدد من الصواريخ دون وقوع اصابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلية" تقصف نقطة للضبط الميداني شمالي غربي قطاع غزة.

ووفق الاعلام العبري، فقد "بدأ سلاح الجو "الإسرائيلي بقصف أهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب".

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