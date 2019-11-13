شهيدان وجريحان جراء تجدد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة "معا" أن فلسطينيين استشهدا واصيب اخران، في تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد ليلة هادئة.

وأقدمت طائرات الاحتلال على قصف ستة أهداف في مناطق متفرقة بقطاع غزة، وذلك عبر استهداف عدد من الأراضي الفارغة، فيما ردت المقاومة بقصف بلدات الغلاف.

من ناحيته، قال جيش الاحتلال: إن طائرات تابعة لسلاح الجو أغارت على خلية قامت بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات صباح اليوم، مشيراً إلى أنه تم رصد الإصابة.

وفي سياق متصل أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعليق العمل فيها والغاء الامتحانات حى اشعار اخر، فيما قررت وزارة التربية والتعليم مواصلة تعطيل العمل في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وبذلك ارتقى عدد الشهداء الى 12 شهيداً فلسطينياً منذ فجر أمس الثلاثاء وأصيب العشرات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة./انتهى/.