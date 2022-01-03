غريب آبادي يشرح الخطوات الأربع اللازمة لمتابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، في إشارة إلى آخر تفاصيل قضية ملف اغتيال الشهيد الحاج سليماني: "يجب اتخاذ أربعة إجراءات في القضية القضائية المتعلقة باغتيال الشهيد سليمانی، بالطبع، تم تنفيذ بعض هذه الإجراءات الأربعة.

وأضاف غريب آبادي ان هذه الإجراءات الأربعة تشمل: إقامة دعوى جنائية في الدوائر الإيرانية، ورفع الدعاوي القانونية، ورفع الدعاوى الجنائية في المحاكم العراقية كبلد وقعت فيه الجريمة، والملاحقة القانونية والقضائية على الساحة الدولية.

وأشار أمين لجنة حقوق الإنسان: "على الصعيد الداخلي، قام بعض أهالي شهداء المراقد المقدسة وأشخاص أخرين برفع دعوى قضائية في احدى محاكم طهران لان كانوا يعتقدون بان استشهاد واغتيال الشهيد سليماني ورفاقه يمثل خسارة كبيرة للمنطقة .

وقال غريب آبادي: في الجانب الجنائي، سنرسل لائحة الاتهام في قضية اغتيال الشهيد سليماني إلى القضاء قريباً لمراجعتها قضائياً.

وتابع: "في مناقشة موضوع المحاكم الجنائية في العراق، أجرينا محادثات مع الحكومة العراقية في الشهرين الماضيين ونتطلع للوصول الى تفاهمات في هذه القضية، لان من خلال التعاون بين الدولتين يتم تسريع الإجراءات القضائية في هذه القضية.

ونوّه غريب آبادي: "بالطبع في البعد الدولي سنتبع إجراءات مختلفة، وقد وجهنا الدعوة للجهات المختلفة لمزيد من التنسيق حتى نتمكن من متابعة هذه القضية في الأوساط الدولية بجهوزية كاملة.

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