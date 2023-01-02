عبد اللهيان يعلن موعد عقد الجولة الرابعة من مفاوضات ملف اغتيال قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، أرسل التحيّة إلى روح الشهيد "قاسم سليماني" والشهيد "أبو مهدي المهندس" بمناسبة إحياء ذكرى قادة النصر في مقر وزارة الخارجية

وأضاف عبد اللهيان: حتى الآن أجرينا ثلاث جولات من المفاوضات مع الجانب العراقي، وستعقد الجولة الرابعة من المفاوضات لمتابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه الأسبوع المقبل باستضافة جمهورية إيران الإسلامية. .

وقال وزير خارجية إيران: لقد تم تقديم جميع الوثائق اللازمة لتسريع المتابعة القضائية والدولية، وسيتم الانتهاء منها خلال هذه الدورة، مضيفاً: أحدث الوثائق هي الوثائق المتعلقة بقبول الحكومة العراقية والإعلان الرسمي للحكومة العراقية أن الجنرال سليماني كان ضيفًا رسميًا للحكومة العراقية يوم الاغتيال والواقعة.

وتابع المسؤول الإيراني: على الرغم من أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت أكد هذا الأمر مرات عديدة منذ الساعات الأولى لاغتيال الشهيد قاسم سليماني، إلا أننا كنا بحاجة إلى توثيق دقيق ومشترك مع الجانب العراقي في عملية تبادل الوثائق الرسمية والمذكرات الرسمية لاستخدام هذه الوثيقة في المجامع القانونية والدولية.

وأثنى وزير الخارجية على خصائص الشهيد سليماني، مؤكداً أنه ترك خلفه "باقياتٍ صالحات" وإرثاً خاصاً، متمثلاً بإيجاد ترتيبات سياسية جديدة في المنطقة، ما أطلقنا عليه "محور المقاومة".

/انتهى/