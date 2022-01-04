خطيب زادة: مهمة الشهيد سليماني لإنهاء التواجد الامریکی في المنطقة مستمرة اکثر من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على موقع تويتر، لقد اغتالت الولايات المتحدة في عملية جبانة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني لكن اسمه كبطل مصدر الهام لاجيال المستقبل اكثر من اي وقت اخر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الجهورية الاسلامية الايرانية لن تقصر ابدا عن اي جهد لمتابعة المجرمين في هذه القضية وجرهم الى منصة العدالة.

وقال خطيب زادة إن مهمة الشهيد سليماني لإنهاء التواجد الهدام للولايات المتحدة مستمرة ، لأن المنطقة أصبحت أكثر يقظة من أي وقت مضى.

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