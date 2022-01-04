صفي الدين يزور مرقد الشهيد قاسم سليماني في كرمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان، السيد هاشم صفي الدين، زار اليوم الثلاثاء، مرقد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهداء الآخرين في مقبرة الشهداء بمدينة كرمان الايرانية، حيث حضرت ابنة الشهيد الحاج قاسم سليماني زينب سليماني المراسم.

وتعود واقعة استشهاد القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الايراني، الحاج قاسم سليماني، ونائب القائد العام السابق للحشد الشعبي العراقي، الشهيد ابو مهدي المهندس، الى الثالث من يناير 2020، حيث اقدمت الطائرات المسيرة التابعة للكيان الامريكي الارهابي على استهداف موكبهم اثناء مغادرتهم لمطار بغداد الدولي./انتهى/