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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٤٦ م

مستشار قائد الثورة الإسلامية: النباح الأمريكي دون جدوى

مستشار قائد الثورة الإسلامية: النباح الأمريكي دون جدوى

قال علي أكبر ولایتي مستشار قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي في الشؤون الدولیة، إن "أمریكا لن تستطیع أن تخطئ أو تفعل أي شيء ضد الشعب الایراني، وإذا أرادت أن تفعّل آلیة الزناد حسب زعمها، فسوف لن یتبعها أحد في العالم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ولايتي أكد في تصريح أدلى به إلى موقع العهد الإخباري، أن "النباح" الأميركي لن يصل إلى نتيجة ولن يكون له تأثير.

وتابع: "نحن لا تهمنا أمریكا، نحن واجهنا عقوبات أمریكا وحلفائها منذ انتصار الثورة الاسلامیة ونستطیع أن نحافظ على سیادتنا وعزتنا وكرامتنا وباستطاعتنا أن نواجه العقوبات وندیر شؤون البلاد، ولسنا قلقین من مثل هذه الاجراءات التي لن یكون لها تأثیر على القضایا الدولیة، بل هي مجرد مسرحیة أمریكیة".

وقال مستشار الامام الخامنئي للشؤون الدولیة إن "الشهید الحاج قاسم سلیماني كان یعتز بأنه مرغ أنف أمریكا بالتراب وأنه ألحق الهزيمة بتنظيم "داعش" الارهابي (و"داعش" نتاج عملية أمریكية - صهيونية)، وبذلك استطاع أن یهزم المخطط والمشروع الأمریكي، وبالتالي فإن الأميركيين إرهابيون، ويقومون بإرهاب حكومي، وحقیقة وسبب تخرصاتهم معروفان للجمیع".
 
وختم ولايتي بالقول إن "روح الشهید الحاج قاسم سلیماني ترتقي یوماً بعد یوم وذلك بسبب دعاء الشعوب المسلمة والحرة بحق هذا الشهید، ومكانته كبیرة عند الشعب الایراني وبقیة الشعوب، ونباح هذا الكلب الأمريكي لن يصل إلى نتيجة"./انتهى/

رمز الخبر 1907780

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