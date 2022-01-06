العميد فدوي: تعهدنا بالقصاص من قتلة الشيد "سليماني"/ 42حالة وفاة جديدة بكورونا

بحضور قائد الثورة؛ إحياء الليلة الثالثة من مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (ع)

أقيمت الليلة الثالثة من مراسم عزاء السيدة فاطمة الزهراء (ع) في حسينية الإمام الخميني(ره) بحضور قائد الثورة الإسلامية، اية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله) وذلك بدون جمهور نظراً لاستمرار جائحة كورونا ومراعاة الاجراءات الصحية والوقائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن القاعدة الإعلامية لمكتب قائد الثورة، انه أقيمت الليلة الثالثة من مراسم العزاء بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، في حسينية الإمام الخميني (ره) وتمت بحضور قائد الثورة الإسلامية، اية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله).

ونظرا لاستمرار جائحة كورونا وضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية والوقائية، تُقام هذه المراسم دون حضور.

العميد فدوي: تعهدنا بالقصاص والانتقام العسير من قتلة الشيد "قاسم سليماني"

صرّح نائب القائد العام للحرس الثوري العميد "علي فدوي"، بأنه يجب معاقبة جميع الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد "قاسم سليماني"، مؤكداً على أهمية القصاص الذي سيردعهم ويمنعهم من التفكير بتكرار مثل هذه الجريمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد "فدوي" أكد خلال مراسم تشييع "شهيد مجهول" بمدينة مشهد المقدسة، اليوم الأربعاء، على أهمية معاقبة جميع الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد "قاسم سليماني"، والقصاص منهم.

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري، " تعهدنا، بعد واقعة استشهاد الفريق سليماني، ان نضع جميع المتورطين في هذه الجريمة النكراء تحت طائلة القصاص والانتقام العسير"...

بدورته الثالثة للعام الإیراني الحالي؛ إقامة مهرجان وطني لإختیار أفضل قارئة للقرآن في ايران

سیقام المهرجان الثالث لإنتخاب أفضل قارئة للقرآن الکریم علی مستوی الجمهوریة الإسلامیة الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن مهرجان إنتخاب أفضل قارئة للقرآن الکریم علی مستوی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بدورته الثالثة للعام 1400 الإیراني يقام في إطار مهرجان "التلاوات المحفلية".



وبدأ المهرجان الإثنین الماضي 3 يناير الجاري وسیستمر لمدة عشرة أیام حیث یمکن لجمیع الراغبات في المشارکة إرسال تلاواتهن إلی أمانة المهرجان لیتم تقییمها من قبل لجنة محکمات وطنیات وأخریات دولیات.

وستقوم المحكمات القرآنيات باختيار أفضل 10 قارئات وبعد ذلك، سیتم اختیار أفضل قارئة على مستوى البلاد من خلال التصويت الشعبي...

آية الله جنّتي: جنود المقاومة يتابعون مسيرة الشهيدين الحاج قاسم سليماني والمهندس

اشار امين مجلس صيانة الدستور في ايران، آية الله أحمد جنتي، إلى ان جنود المقاومة سيواصلون قطعا مسير الشهيدين "الحاج قاسم سليماني" و"ابومهدي المهندس" من أجل تحقيق أهدافهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين مجلس صيانة الدستور في ايران، اية الله احمد جنتي، قال خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم الاربعاء، ان جنود المقاومة سيواصلون قطعا المسير على نهج واهداف الشهيدين "الحاج قاسم سليماني" و"ابومهدي المهندس"، مؤكداً على ضرورة الترويج لنهج القائد الشهيد سليماني واهدافه السامية.

وقدم اية الله جنتي العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين "فاطمة الزهراء" (س)، مؤكدا ان هذه السيدة العظيمة دأبت على البرائة من اعداء امير المؤمنين الامام علي (عليه السلام)، واعربت عن سخطها منهم...

الحرس الثوري : الصوت غرب طهران ناجم عن اطلاق صاروخ تجريبي ولا صحّة للشائعات

قسم العلاقات العامة لمقر، الإمام الحسن المجتبى (عليه الاسلام) التابع للحرس الثوري بمحافظة البرز، بأن الصوت الذي سمع عصر اليوم الاربعاء في ضواحي مدينة كرج ناجم عن عملية اطلاق صاروخ تجريبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أكد على أن "هذه العملية التي اثارت بعض الفرضيات والتكهّنات في الفضاء الافتراضي، نفّذت بإشراف احد المقرّات التابعة للحرس الثوري".

واضاف البيان، ان "هكذا تدريبات متعارف عليها ونحن نهيب بالمواطنين الاعزاء ان لا يعيروا اهمية الى الشائعات التي يروج لها اعداء الشعب الايراني".

لصحة الايرانية: تسجيل 42حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 1171 إصابات و42 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 1171 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 201 ألف و467 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 372 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2352 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة...

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