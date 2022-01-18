العتبة الحسينية تبحث مع جامعة المصطفى(ص) تعزيز التعاون في المجالات القرآنية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه قال مستشار أمين العتبة الحسينية لشؤون القرآن الكريم الشيخ حسن المنصوري: "ضمن سلسلة الزيارات المتواصلة للمراكز والمؤسسات القرآنية التخصصية خلال الجولة التبليغية في إيران تم اللقاء مع إدارة مجمع القرآن والحديث التابع الى جامعة المصطفى(ص) العالمية وجرى التباحث في عدد من المواضيع الهامة التي تستدعي تظافر الجهود للتنسيق والتعاون المشترك وكان من أبرزها التعريف بمشروع يوم القرآن العالمي".



وأضاف المنصوري: "تأتي زيارتنا لمقر المجمع كونه يعد من الجهات المهمة ذات العلاقة والتي تمتلك مقومات إنجاح هذا المشروع والإيمان بأهدافه الداعية الى تعزيز الثقافة القرآنية في مختلف بلدان العالم وبما يضم من مدارس للتفسير وعلوم القرآن الكريم والقراءات وعلم الحديث".



وتابع: "شهد اللقاء حضور مدير المجمع الشيخ الدكتور رضائي الذي عبّر عن تأييده لهذا المشروع والعمل على حثّ كوادر المجمع فضلاً عن الأساتذة وطلبة الدراسات العليا الذي يزيد عددهم عن 1000 طالب بمختلف المراحل متوزعين على 50 دولة وذلك بالمشاركة بمجمل الفعاليات وترجمة أهداف المشروع لعدة لغات ونشرها في تلك البلدان"، مشيراً إلى أن "إدارة المجمع بيّنت استعدادها التام للتعاون مع مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة في تعزيز وتفعيل رسالته العالمية".

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