إنطلاق مسابقات إیران الدولیة للقرآن بمشارکة 69 دولة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اعلن عن ذلك، نائب رئیس مرکز الشؤون القرآنیة التابع لمنظمة الأوقاف الإیرانیة "حمید مجیدي مهر" وأشار إلی أن التصفيات التمهيدية لمسابقات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لحفظ وتلاوة القرآن الکریم تنطلق الیوم الأحد 9 ینایر الجاري في دورتها الـ38 وستستمر لغایة 15 ینایر 2022 للميلاد.



وأوضح أن المسابقات ستقام الیوم وغداً الإثنین لفئة السیدات ثم ستقام لفئة الرجال موضحاً أن المنافسات تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر لغایة السابعة والنصف مساء بتوقيت طهران.



وأضاف أن المتسابقین تم تقییمهم وإختیارهم عبر المستشاریات الثقافیة الإیرانیة لدی مختلف دول العالم وقد تم طوال الأشهر الماضیة توعیتهم وتعزیز علمهم وإشرافهم بلائحة التحکیم وقواعد المسابقة.



وأشار مجيدي مهر الى أن هذه المسابقات تنعقد في مختلف الأقسام بما فيها مسابقة الرجال في فروع حفظ القرآن كاملاً وتلاوته وترتيله، ومسابقة حفظ القرآن كاملاً لفئة السيدات، ومسابقة طلاب المدارس في فروع قراءة التحقيق وحفظ القرآن كاملاً، ومسابقة حفظ القرآن كاملاً وقراءة التحقيق لطالبات المدارس، ومسابقة حفظ القرآن كاملاً للمكفوفين والمكفوفات.

وأوضح أن التصفيات التمهيدية للمسابقات تقام من خلال تقييم الفيديوهات المسجلة للمتسابقين والمتسابقات، كما أنه تضم لجنة التحكيم في المرحلة التمهيدية للمسابقات عدداً من المحكمين والمحكمات من مختلف الدول.



وقال نائب رئیس مرکز الشؤون القرآنیة التابع لمنظمة الأوقاف الإیرانیة إن 69 دولة تشارك في المرحلة التمهيدية لهذه الدورة من المسابقات وهذا تم بفضل الله لأننا لم نکن نتوقع هذا العدد في ظل تفشی الجائحة في العالم.

المصدر: اکنا

/انتهی/