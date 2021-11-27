تواجد الوفد الدبلوماسي الايراني في فيينا دليل على النوايا الجادة للتفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل اوايانوف، كتب في تغريدة له على تويتر اليوم السبت، عن ارسال ايران لوفد إلى فيينا من اجل اجراء محادثات بهدف رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وقال اوليانوف في تغريدته: "كان تشكيل الوفد الإيراني من اجل المشاركة في محادثات فيينا لرفع العقوبات عن ايران لافتاً، أعتقد أن هذا يجب أن يفسر على أنه دليل على النوايا الجادة (من الجانب الإيراني).

وفي رسالة اخرى كتب ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية على تويتر: "بدأت المشاورات غير الرسمية قبيل محادثات فيينا".

وصل مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الايرانيين علي باقري إلى فيينا اليوم السبت لإجراء محادثات يوم الاثنين 29 نوفمبر بين إيران ومجموعة 4 + 1 على رأس وفد دبلوماسي.

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